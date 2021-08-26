Оля Полякова розкрила "фішки" сукні до концерту на День Незалежності

Співачка Оля Полякова поділилася, що на білу сукню тендітної пташки, в якій вона виступала на великому концерті в Києві до Дня Незалежності України, знадобилося 70 метрів пір'я, повідомляє УНИАН.

На сукні була яскрава символічна деталь, поділилася артистка на своїй сторінці в Instagram. За її словами, розміщена на сукні червона квітка символізує печаль та розбите серце дівчини.

"...У пошитті було використано 70 метрів пір'я, кожен ярус на корсеті й головному уборі викладений, скомпонований за довжиною пера і зшитий вручну" , – поділилася виконавиця.