Банківський гігант почне торгівлю біткоїном

Американський фінансовий гігант Citigroup планує почати торги ф'ючерсами на біткоїн на Чиказькій товарній біржі (CME), повідомляє Сегодня.

Згідно з інформацією CoinDesk, який посилається на свої анонімні джерела, Citigroup чекає схвалення фінансових регуляторів.

У червні банк оголосив про створення спеціального підрозділу, який буде займатися криптовалютою та блокчейном. Ця група Digital Assets Group увійшла до підрозділу з управління активами Citi Global Wealth Investment.

Зараз Citi набирає фахівців з криптовалюти в підрозділ в Лондоні. Однак спочатку компанія отримає ліцензію на торгівлю ф'ючерсами на біткоїн на CME, а вже потім – біржовими нотами ETN, кажуть джерела видання.

"На цей момент ми розглядаємо ф'ючерси для деяких з наших інституційних клієнтів" , – цитує CoinDesk свого співрозмовника з Citigroup.

Попит клієнтів компанії на першу криптовалюту виріс на тлі стрибка її ціни до 50 тисяч доларів. У відповідальному зберіганні банку активів на 23,7 трильйона доларів.

Влітку 2021 року в США великі банки виходять на крипторинок:

У червні Goldman Sachs уклав партнерство з Galaxy Digital, щоб більше торгувати ф'ючерсами на біткоїни. Це був перший випадок, коли компанія використовувала послуги контрагента для роботи з криптовалютою.

уклав партнерство з Galaxy Digital, щоб більше торгувати ф'ючерсами на біткоїни. Це був перший випадок, коли компанія використовувала послуги контрагента для роботи з криптовалютою. У липні деякі клієнти Bank of America отримали доступ до торгів криптовалютними ф'ючерсами.

Феєрверк на ринку криптовалюти

Найпопулярніша у світі криптовалюта до кінця року може подорожчати на 300%і оновити історичний максимум. Так вважає криптоаналитик Ларк Девіс.

"В кінці року ми побачимо справжній феєрверк на ринку криптовалют. Ми не збираємося отримати 700% зростання біткоїна, але, можливо, ми отримаємо ще 100%, 200% або навіть 300% зростання" , – сказав Девіс.

У разі 300% зростання капіталізації біткоїна досягне 5 трильйонів доларів. Незважаючи на те, що останнім часом криптовалюта росла в ціні, зараз вона подешевшала.

Прогнози експертів

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у біткоїна є потенціал досягти 100 тисяч доларів. За його словами, Bitcoin стане цифровим "золотом".

Керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський говорить, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність. Після кризи, що виникла в 2008 році, банки почали "рятувати" економіку не тільки шляхом зниження ставок, а й викупом цінних паперів з ринку за рахунок насичення фінансової системи ліквідністю, вважає аналітик.