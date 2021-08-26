Вихідні та календар свят у вересні

Вихідні та календар свят у вересні

Перше вересня - єдиний день, який відзначають у всій країні. Але він не подарує нам додаткових вихідних. Зате всі школярі країни відсвяткують День знань на урочистій "лінійці" і для багатьох з них цього року прозвучить перший шкільний дзвінок, повідомляє УНИАН.

Вихідні дні вересня 2021 - детальніше про дати

Всього у вересні 30 календарних днів. З них 22 робочих, 8 вихідних. Українці працюватимуть 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 і 27-30 вересня. Відпочити вийде по суботах і неділях, а саме: 4-5; 11-12; 18-19 і 25-26 вересня.

Попри, що громадяни нашої країни не отримають додаткових вихідних днів, у вересні їх чекає маса інших святкових дат.

Вихідні у вересні - календар свят

  • 1 вересня - День знань;
  • 2 вересня - День нотаріату;
  • 6 вересня - Міжнародний день підприємця;
  • 8 вересня - День солідарності журналістів;
  • 9 вересня - Міжнародний день краси;
  • 12 вересня - День програміста; День фізкультури і спорту;
  • 13 вересня - День танкіста;
  • 16 вересня - День HR-менеджера;
  • 17 вересня - День рятувальника;
  • 19 вересня - День фармацевта;
  • 21 вересня - День миру;
  • 27 вересня - День машинобудівника; День туризму; День вихователя;
  • 30 вересня - День перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.

Відзначати урочистості та важливі події будуть і православні віруючи:

  • 8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці;
  • 11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі;
  • 14 вересня - початок індикта - церковне новоліття;
  • 17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина;
  • 19 Вересня - Михайлове диво-спогад дива Архистратига Михаїла;
  • 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 24 вересня - Преподобного Силуана Афонського;
  • 27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього.
  • 30 Вересня - мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

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