Вихідні та календар свят у вересні
Перше вересня - єдиний день, який відзначають у всій країні. Але він не подарує нам додаткових вихідних. Зате всі школярі країни відсвяткують День знань на урочистій "лінійці" і для багатьох з них цього року прозвучить перший шкільний дзвінок, повідомляє УНИАН.
Вихідні дні вересня 2021 - детальніше про дати
Всього у вересні 30 календарних днів. З них 22 робочих, 8 вихідних. Українці працюватимуть 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 і 27-30 вересня. Відпочити вийде по суботах і неділях, а саме: 4-5; 11-12; 18-19 і 25-26 вересня.
Попри, що громадяни нашої країни не отримають додаткових вихідних днів, у вересні їх чекає маса інших святкових дат.
Вихідні у вересні - календар свят
- 1 вересня - День знань;
- 2 вересня - День нотаріату;
- 6 вересня - Міжнародний день підприємця;
- 8 вересня - День солідарності журналістів;
- 9 вересня - Міжнародний день краси;
- 12 вересня - День програміста; День фізкультури і спорту;
- 13 вересня - День танкіста;
- 16 вересня - День HR-менеджера;
- 17 вересня - День рятувальника;
- 19 вересня - День фармацевта;
- 21 вересня - День миру;
- 27 вересня - День машинобудівника; День туризму; День вихователя;
- 30 вересня - День перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.
Відзначати урочистості та важливі події будуть і православні віруючи:
- 8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці;
- 11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі;
- 14 вересня - початок індикта - церковне новоліття;
- 17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина;
- 19 Вересня - Михайлове диво-спогад дива Архистратига Михаїла;
- 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці;
- 24 вересня - Преподобного Силуана Афонського;
- 27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього.
- 30 Вересня - мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.