Вихідні та календар свят у вересні

Перше вересня - єдиний день, який відзначають у всій країні. Але він не подарує нам додаткових вихідних. Зате всі школярі країни відсвяткують День знань на урочистій "лінійці" і для багатьох з них цього року прозвучить перший шкільний дзвінок, повідомляє УНИАН.

Вихідні дні вересня 2021 - детальніше про дати

Всього у вересні 30 календарних днів. З них 22 робочих, 8 вихідних. Українці працюватимуть 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 і 27-30 вересня. Відпочити вийде по суботах і неділях, а саме: 4-5; 11-12; 18-19 і 25-26 вересня.

Попри, що громадяни нашої країни не отримають додаткових вихідних днів, у вересні їх чекає маса інших святкових дат.

Вихідні у вересні - календар свят

1 вересня - День знань;

2 вересня - День нотаріату;

6 вересня - Міжнародний день підприємця;

8 вересня - День солідарності журналістів;

9 вересня - Міжнародний день краси;

12 вересня - День програміста; День фізкультури і спорту;

13 вересня - День танкіста;

16 вересня - День HR-менеджера;

17 вересня - День рятувальника;

19 вересня - День фармацевта;

21 вересня - День миру;

27 вересня - День машинобудівника; День туризму; День вихователя;

30 вересня - День перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.

Відзначати урочистості та важливі події будуть і православні віруючи: