В Афганістані Талібан захопив понад 100 військових гелікоптерів

Таліби захопили понад 100 гелікоптерів російського виробництва, які американські військові поставили афганській армії, повідомляє Укрінформ.

"Талібан захопив в Афганістані понад 100 вертольотів Мі-17 російського виробництва", - цитує видання голову "Рособоронекспортер" Олександра Міхєєва.

Вертольоти, про які йдеться, були поставлені американськими військовими афганським збройним силам, оскільки були дешевшими та простішими у використанні, ніж гелікоптери американського виробництва UH-60 Black Hawk.

Міхєєв заявив, що захоплений талібами парк гелікоптерів великий, але для використання цих вертольотів потрібні ремонт, технічне обслуговування та запасні частини. Він припустив, що більшість з цих вертольотів може бути вже непридатною для використання.

"Талібан захопив кілька літаків, гелікоптерів та ракет, які використовували США в Афганістані", - повідомляє видання з посиланням на телеканал Al Arabiya.

За даними телеканалу, США чекають завершення процесу евакуації для прийняття рішень щодо операцій, включаючи знищення військових складів в Афганістані.