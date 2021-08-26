В Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19

В Італії влада розглядає можливість введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Рішення про те, чи дійсно це необхідно, повинні ухвалити в жовтні залежно від кількості зроблених щеплень за місяць, повідомляє Обозреватель.

Так, відповідний закон можуть ухвалити, якщо до 15 вересня в країні буде вакциновано менш ніж 80% населення. Наразі варіант вважається запасним.

Для максимального збільшення охоплення вакцинації від коронавірусу для людей старших за 12 років уряд планує на першому етапі посилити "зелений пропуск", поширивши його дію на державні посади, громадський транспорт і приватні робочі місця. Тобто для того, щоб ходити на роботу або користуватися транспортом, потрібно буде надавати негативний тест на COVID-19 або довідку про вакцинацію.

Відзначається, що близько 7-8 мільйонів громадян вважаються взагалі не вакцинованими і, ймовірно, можуть бути імунізовані тільки в разі обов'язкової кампанії.