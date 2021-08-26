Віцепрем’єрка з євроінтеграції незгодна з оцінкою про "20 років до членства в ЄС"

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що заява президентки Естонії Керсті Кальюлайд щодо 20 років роботи, необхідних Україні для вступу в ЄС, є спробою пояснити неготовність Євросоюзу до розширення неготовністю самої України до членства, повідомляє Европейская правда.

"Особисто я бачу в цій заяві пані Кальюлайд черговий сигнал про неготовність ЄС до розширення і спробу пояснити це через ніби-то неготовність самих країн східного сусідства" , - зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єрка зауважила, що виступає проти визначення будь-яких строків, бо всі подібні передбачення насправді не мають під собою жодних конкретних розрахунків.

"Швидкість інтеграції залежить не лише від України, а й від ЄС, від політичної волі країн-членів до прийняття нових членів. Це не технічний процес, як намагаються представити у деяких столицях ЄС. Сьогодні м’яч на стороні ЄС – вважаю, Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС" , - відреагувала Ольга Стефанішина.

Вона підкреслила, що зараз Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію, що дозволяє їй говорити з ЄС про інтеграцію в окремих секторах, а у перспективі інтеграцію у внутрішній ринок ЄС.

Стефанішина наголосила, що Україна свідома реформ, які є необхідними для досягнення рівня безпеки та добробуту країн ЄС та НАТО.