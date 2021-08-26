Податкова амністія: форма декларації і порядок її подання

Мінфін наказом від 2 серпня 2021 року №439 затвердив форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання, повідомляє ЛигаБизнес.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання (набуття) об'єктів декларування чи на дату нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які є чи були платниками податків.

Декларантами не можуть бути:

особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування;

декларантами також не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з 01 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади);

особи, по відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Особи, які мають право скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичної особи, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори.