У МЗС заявили, що продовжать евакуацію громадян з Афганістану

Україна продовжить повернення своїх громадян із Афганістану, доки не вивезе всіх, хто виявив таке бажання, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не зупинимося в поверненні громадян доти, доки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезеним. Наразі, враховуючи ефективність наших дій, нам надходять запити від інших країн та міжнародних організацій із проханням вивозити також їхніх громадян або громадян Афганістану, які з ними співпрацювали. Є багато труднощів, пріоритет ми завжди надаватимемо громадянам України", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що приблизно 90 громадян України та членів їхніх сімей продовжують перебувати в Афганістані.

"Наразі конкретна цифра, скільки у нас громадян в Афганістані - це приблизно 90 осіб. Але це громадяни України та члени їхніх сімей, тобто, наприклад, чоловік - громадянин України, а дружина та діти - громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я ми, безумовно, допомагаємо їм усім звідти вибратися", - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що Україна вже вивезла понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців.

"Прямо зараз ми цим займаємося, організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не залишає і не залишить", - запевнив керівник зовнішньополітичного відомства.

Водночас глава МЗС зазначив, що отримав нову інформацію про те, що ситуація в аеропорту Кабула значно ускладнилася, і деякі країни вже починають відмовлятися від евакуаційних рейсів, тому що не можуть гарантувати їхню безпеку.