Кулеба: Жоден літак для евакуації з Афганістану не захоплено
Жоден літак, який мав вивозити українських громадян та іноземців із Афганістану, не перебуває у чиєму-небудь полоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Були загрози нашому літаку, але всі ці проблеми ми вирішили. Жоден літак, який має вивозити українських громадян або мав вивозити українських громадян та іноземців, не перебуває у чиєму-небудь полоні, під чиїмось контролем. Це був один із робочих моментів, Євген (Єнін, заступник міністра закордонних справ України - ред.) про нього розповів, журналісти його підхопили, розкрутили, але як такого захоплення літака немає", - сказав міністр.