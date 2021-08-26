Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Картки внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 жовтня 2021 року.

У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете й надалі розраховуватись старою карткою до 1 жовтня 2021 року" , - написала прес-служба.



