Розі Гантінгтон-Вайтлі показує, з чим поєднувати трикотажну сукню восени

Трикотажна сукня вже давно стала елементом базового гардероба, який поєднується з мюлями, кросівками та чоботами. Дизайнери кожного сезону можуть змінювати фасони трендових суконь, але трикотажний виріб завжди залишається поза часом, повідомляє 24 Канал.

Супермодель Розі Гантінгтон відома всім своєю пристрастю до моди. У своєму інстаграмі знаменитість показала, з чим можна носити трикотажну сукню восени. Нове стильне поєднання, яке можна повторити зовсім скоро – Розі продемонструвала на собі. Вона одягнула білу трикотажну сукню довжини максі з відкритою спиною.

Зверху супермодель одягнула світло-сірий жакет, в якому підтягнула рукави. Волосся Розі розпустила, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Вона намалювала очі темними тінями, а губи – насиченою вишневою помадою.

Фото з інстаграму супермоделі