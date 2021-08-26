Нардеп "Голосу" повідомила, що на її квартиру наклали арешт через конфлікт з Шевцовим

Нардеп Голоси Олександра Устинова заявила, що на її квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук, повідомляє Ліга.net.

Устинова стверджує, що машину оголосили в розшук, а на квартиру наклали арешт через те, що вона повинна сплатити майже 80 000 грн. моральної шкоди заступнику голови Головного слідчого управління Нацполіціі Євгену Шевцову, з яким у неї був конфлікт в 2020 році.

Нардеп каже, що таке рішення прийняв Печерський суд Києва. Устинова стверджує, що суд був в лютому, а дізналася вона про нього лише в липні, коли отримала повідомлення в додатку Дія про виконавче провадження.

Устинова написала в коментарях, що терміни апеляції на судове рішення минули, проте їх відновили.

"Проблема в тому, що поки не пройде апеляція, все під арештом" , - додала нардеп.

Конфлікт між Устиновою і Шевцовим стався в березні 2020 го. Тоді вийшло розслідування Bihus.info, в якому стверджувалося, що дружина Шевцова навпіл з сином екс-заступника голови київського СБУ Євгена Філімонова нібито отримала в подарунок нежитлове приміщення в центрі Києва.

Устинова почала збирати підписи депутатів, щоб звернутися до на той момент голові МВС Арсена Авакова з проханням перевірити Шевцова.

Шевцов у відповідь написав пост в Facebook, в якому грубо висловився на адресу Устинової, а потім видалив його.