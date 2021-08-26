Кулеба відповів Лаврову на звинувачення у "приватизації" історії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів російському колезі Сергію Лаврову на заяву про "привласнення" історії, повідомляє Кореспондент.

Напередодні Лавров заявив, що Україна "приватизувала" День Хрещення Русі.

"Російські колеги, Україні, на відміну від вас, непотрібно нічого приватизовувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і залишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде" , - заявив Кулеба.

Він відзначив, що вже сотні років Москву намагаються називати центром.

"Два Києва немає. Є один Київ, і це український Київ. Це столиця Української держави. Він із самого початку був столицею Київської Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле" , - заявив він.

Також Кулеба назвав "дуже нервовою" реакцію РФ на указ про введення Дня Української державності.