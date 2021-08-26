Третій за тиждень: на Одещині змінився голова поліції

В Одеській області Головне управління Національної поліції очолив генерал ІІІ рангу Микола Семенишин. Він змінив Олега Беха, повідомляє Деловая столица.

Зазначимо, раніше Семенишин очолював ГУ НП в Донецькій області. Служить в органах внутрішніх справ з 1990 року.

У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Революції гідності повернувся в органи. З того часу встиг покерувати міліцією та поліцією в Івано-Франківській, Хмельницькій, Донецькій областях.

Нагадаємо, 20 серпня подали у відставку начальники Головних управлінь Нацполіції України в Чернівецькій та Харківській областях.