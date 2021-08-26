Перфекціонізм може стати причиною багатьох захворювань

Експерти прийшли до висновку, що перфекціоністи ризикують власним життям. Як з'ясувалося, люди, які прагнуть виконати будь-яке завдання ідеально і не прощають собі помилок, набагато швидше вигорають, що призводить до помітного погіршення здоров'я, повідомляє Menslife.

Група науковців провела масштабний аналіз даних понад сорок наукових робіт, над якими вчені працювали протягом останніх двадцяти років. Кожна з цих робіт була детальним дослідженням теми перфекціонізму. Підвівши підсумки свого аналізу, фахівці виявили, що прагнення до ідеалу в усьому здатне надати на людину найнесподіваніше вплив.

Звичайно, не можна не відзначити той факт, що бажання у всьому досягати перфекціонізму приносить людині користь. Люди, які прагнуть виконати свою роботу найкращим чином, задають собі високу планку, завдяки чому часто домагаються більш вражаючих результатів і досягають успіху в своїх починаннях. Але, на жаль, перфекціонізм має і зворотну сторону.

Так, наполегливе бажання впоратися з будь-якою роботою ідеально нерідко провокує появу страху допустити будь-які помилки або зробити щось не еталонно. Перфекціоніст постійно перебуває в психологічній напрузі, стаючи все більш тривожним і нервовим. У разі, якщо людині з якихось причин не вдається впоратися з поставленою метою, він відчуває надмірне психологічне навантаження і впадає в затяжну депресію, яка нерідко провокує розвиток ряду небезпечних хвороб і стає причиною передчасної смерті.

Саме з цієї причини психологи радять не приймати близько до серця дрібні негаразди або помилки. Навпаки, помиляючись, людина отримує безцінний досвід, який в майбутньому може дуже сильно допомогти в нових починаннях.