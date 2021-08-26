Новітній спорткар BMW провалив Лосиний тест (відео)

Новий BMW M4 Competition випробували лосиним тестом і результати виявилися не дуже вдалими, повідомляє АвтоПортал.

Задньопривідною спорткар БМВ несподівано виявився досить складним в управлінні.

Справа в тому, що при проходженні маневру у BMW M4 Competition проявлявся серйозний замет задньої осі, і система стабілізації не завжди могла з ним впоратися. Кращий результат 510-сильного купе - 76 км/год, і в цьому заїзді водієві довелося «ловити» задню частину авто. Але ж за кермом сидів професіонал.

Нагадаємо, Лосиний тест - маневр по швидкому об'їзду раптово з'явився на дорозі перешкоди. Відмінна оцінка ставиться за швидкість 77 км/год і вище. Рекордним же є показник Tesla Model 3 - 83 км/год.