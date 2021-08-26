Модні поєднання кольорів 2022 в інтер'єрі кухні

Визначитися з модним поєднанням кольорів 2022 в інтер'єрі кухні набагато простіше. Оскільки це приміщення призначене для приготування і споживання їжі, то колірна гамма повинна підіймати настрій і покращувати апетит, повідомляє Дом мечты.

У 2022 році при оформленні інтер'єра кухні варто задуматися про використання наступних кольорів: жовтий, зелений, сірий, бежевий, оранжевий. Їх можна комбінувати зі світло-блакитним, червоним та іншими. Важливо створити атмосферу затишку.

Занадто яскраві й насичені тони на кухні можуть мати негативний вплив на травлення і навіть знижувати апетит. Тому акуратно використовуйте кольорові акценти.

Зміна колірних комбінацій призводить до повного перетворення приміщення.

Тонкощів при виборі кольорової палітри 2022 - безліч. Один і той же колір може по-різному виглядати в різних кутках кімнати - в одному бути яскравіше, в іншому - менш насиченим.