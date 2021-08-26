Поблизу Львова зійшов з колії потяг: затримуються рейси

26 серпня поблизу Львова на залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга, який перевозив щебінь, повідомляє ТСН.

У відомстві ДСНС зазначили, що постраждалих чи травмованих внаслідок аварії немає.

"Є схід вагонів, ніхто не постраждав. Там є невеликі затримки поїздів", - повідомили в "Укрзалізниці".

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", ﻿зараз залізничники працюють над ліквідацією наслідків інциденту.

У відомстві також оприлюднили інформацію про затримку  пасажирських потягів:

  • №6 Херсон — Ужгород;
  • №41 Дніпро — Трускавець;
  • №46 Лисичанськ — Ужгород;
  • №146 Ужгород — Львів;
  • №807 Львів — Коломия.

Час запізнення поїздів — від 50 хв до 1 год 20 хв.

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