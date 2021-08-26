Поблизу Львова зійшов з колії потяг: затримуються рейси
26 серпня поблизу Львова на залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга, який перевозив щебінь, повідомляє ТСН.
У відомстві ДСНС зазначили, що постраждалих чи травмованих внаслідок аварії немає.
"Є схід вагонів, ніхто не постраждав. Там є невеликі затримки поїздів", - повідомили в "Укрзалізниці".
Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", зараз залізничники працюють над ліквідацією наслідків інциденту.
У відомстві також оприлюднили інформацію про затримку пасажирських потягів:
- №6 Херсон — Ужгород;
- №41 Дніпро — Трускавець;
- №46 Лисичанськ — Ужгород;
- №146 Ужгород — Львів;
- №807 Львів — Коломия.
Час запізнення поїздів — від 50 хв до 1 год 20 хв.