Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році

Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022-му році. Про це повідомив﻿ депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

"Нас чекають чотири вихідні на свята - 8 березня (міжнародний жіночий день) та 28 червня (День Конституції України)!