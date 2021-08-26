Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році
Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022-му році. Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
"Нас чекають чотири вихідні на свята - 8 березня (міжнародний жіночий день) та 28 червня (День Конституції України)!
Робочий понеділок 7-го березня буде вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 12 березня. Робочий понеділок 27 червня буде також вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 2 липня", - написав він у Telegram.