Нарощуємо м'язи та спалюємо калорії: вибухове тренування з гантелями

Побудова тіла своєї мрії – справжній марафон. Тож ми закликаємо тебе не зупинятися на половині шляху. А допомогти тобі у цьому можуть різноманітні вправи, які триматимуть тіло у тонусі. І саме про такий комплекс ми розповімо далі, повідомляє 24 Канал.

Вправами поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Це тренування особливо цінне тим, що для його виконання тобі необхідні лише гантелі. ﻿Не забувай розігрітися, щоб уникнути травматизму під час тренування!

Нік Волкер зауважує, що використання тренувань для усього тіла допоможе тобі по-різному – в загальному розвитку сили та стабільності, наборі м'язової маси, а також спалюванні жиру.

Тренування усього тіла

Зворотний випад зі згинанням рук: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу. Присідання з пресом від грудей: 3 підходи по 15 повторень. Підйоми руки у планці: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку. Високі відтискання: 3 підходи по 12 повторень.

Порада: не забувай відпочивати протягом 30 – 45 секунд між підходами.

Дивися на відео, як виконувати потужний суперсет від Ніка Волкера:

Спробуй виконувати ці вправи як суперсет або ж додавати до своєї повсякденної програми тренувань. З їхньою допомогою ти зможеш урізноманітнити свій тренувальний план, що дозволить підтримувати у тонусі твої м'язи.