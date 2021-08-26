Нарощуємо м'язи та спалюємо калорії: вибухове тренування з гантелями
Побудова тіла своєї мрії – справжній марафон. Тож ми закликаємо тебе не зупинятися на половині шляху. А допомогти тобі у цьому можуть різноманітні вправи, які триматимуть тіло у тонусі. І саме про такий комплекс ми розповімо далі, повідомляє 24 Канал.
Вправами поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Це тренування особливо цінне тим, що для його виконання тобі необхідні лише гантелі. Не забувай розігрітися, щоб уникнути травматизму під час тренування!
Нік Волкер зауважує, що використання тренувань для усього тіла допоможе тобі по-різному – в загальному розвитку сили та стабільності, наборі м'язової маси, а також спалюванні жиру.
Тренування усього тіла
- Зворотний випад зі згинанням рук: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу.
- Присідання з пресом від грудей: 3 підходи по 15 повторень.
- Підйоми руки у планці: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.
- Високі відтискання: 3 підходи по 12 повторень.
Порада: не забувай відпочивати протягом 30 – 45 секунд між підходами.
Дивися на відео, як виконувати потужний суперсет від Ніка Волкера:
Спробуй виконувати ці вправи як суперсет або ж додавати до своєї повсякденної програми тренувань. З їхньою допомогою ти зможеш урізноманітнити свій тренувальний план, що дозволить підтримувати у тонусі твої м'язи.