Міжбанк: зростання курсу долара прискорилося

У четвер зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорилося. У першій половині торговельної сесії під тиском зростаючого попиту на іноземну валюту цінник на покупку піднявся з 26,70 до 26,814 гривень, на продаж - з 26,74 до 26,83 гривень.

Національний банк поки ніяк не відреагував на зростання, обмежившись спостереженням за тим, що відбувається на ринку.

Слідом за безготівковим пішла вгору ціна на готівковий долар. Вранці в оптових обмінниках Києва готівкового «американця» продавали по 26,82-26,83 гривень, а до обіду - вже по 26,88-26,89 гривень. При цьому оператори валютного ринку повідомляють про стабільний попит на готівкову валюту.

Євро на FOREX після чотирьох днів зростання торгується в неширокому діапазоні 1,1755-1,1777 долара. Ринки з нетерпінням чекають сьогоднішнього виступу глави ФРС США Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул, який відкриється сьогодні о 16:00 за київським часом. Меседжі, озвучені Пауеллом, можуть мати серйозний вплив на ситуацію на світових ринках: передбачається, що вже сьогодні він може повідомити про швидкий початок згортання програми стимулювання американської економіки. Готівковий євро також зріс слідом за доларом: вранці київські обмінники продавали його по 31,35-31,37 гривень, а до обіду - вже по 31,43-31,45 гривень.

Російський рубль з 73,80 опустився до 74,15 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продають в основному по 3,60-3,63 гривні за 10 рублів. Починають з'являтися дорожчі пропозиції.