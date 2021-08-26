Експерти повідомили, коли Україна вийде із "зеленої зони"

У Київській школі економіки (KSE) очікують, що в першій половині вересня Україна вийде з зеленого рівня епідемічної небезпеки. Про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко, повідомляє УНІАН.

"Україна після зростання показників починає показувати такий невеликий тренд на спадання - насправді це не спадання, а вплив святкових і вихідних днів ...тобто стабілізації ситуації насправді немає. Однак ми бачимо від тижня до тижня, що в Україні погіршується коефіцієнт виявлення випадків: він поступово наближається до позначки в 4%. Після того як країна перетне цю межу, то вона може перейти від зеленого рівня в жовтий, оранжевий і червоний рівні", - розповів він.

За даними KSE, зараз в Україні спостерігається невеликий спад рівня госпіталізацій - в 2%, проте на це вплинули вихідні та святкові дні, коли госпіталізують менше.

"Після цього ця статистика нормалізується, тому очікуємо, що Україна в найближчі дні знову перейде в плюс, тобто до зростання рівня госпіталізацій. Але варто зазначити, що це зростання сповільнюється. Якщо ще два-три тижні тому ми говорили про 17-19% зростання, то зараз - 5%. Це дуже хороший знак, адже зростання триває, але сповільнюється. Якщо уповільнення зростання продовжиться, то ми перейдемо до плато", - пояснив експерт.

Ганіченко зазначив, що зараз зайнятість "ковідних" ліжок продовжує зростати.

Зокрема, спостерігається помітне збільшення рівня зайнятості реанімаційних ліжок, однак ці темпи є невисокими.

"Коефіцієнт виявлення випадків наближається до граничного значення в 4%. І якщо це значення буде перевищено протягом принаймні трьох днів, то тоді можна буде говорити про вихід України з зеленого рівня епідемічної небезпеки. Поки що регіонам ще далеко до червоного рівня, але жовтий і оранжевий рівні вже дуже близько практично для кожного регіону. Тому ми очікуємо, що вже в першій половині вересня Україна вийде з зеленого рівня епідемічної небезпеки", - повідомив він.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE підкреслив, що в найближчі два-три тижні - до середини вересня - в залежності від показників в конкретних регіонах будуть встановлені більш посилені обмеження жовтого, оранжевого і червоного рівнів.

У той же час, показники смертності від COVID-19 в Україні все ще залишаються на плато - 26 померлих на добу.

Передбачається, що найближчим часом смертність почне виходити на підвищені показники.

"Це буде як реакція на зростання госпіталізацій, які ми спостерігаємо більше місяця ...Але ми не очікуємо якогось різкого зростання рівня смертності. Це буде або плато, або невеликий поступове зростання, який буде відповідати зросту госпіталізацій", - пояснив він.

За словами Ганіченко, зараз тенденції поширення коронавірусної інфекції в Україні щодо позитивні, тому в KSE прогнозують, що далі події будуть розвиватися по "жовтому" сценарію або близькому до нього.