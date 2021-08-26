Виявлено останки невідомої популяції древніх людей

Відкриття ставить під сумнів існуючу теорію про міграцію перших Homo sapiens в Індонезію, Австралію й Океанію, повідомляє Корреспондент.

Міжнародна група палеогенетиків досліджувала ДНК з останків молодої жінки, яка померла на Сулавесі близько семи тисяч років тому, і з'ясувала, що вона належить до раніше неописаної популяції мисливців-збирачів, предки яких могли прийти на острів раніше за папуасів, австралійських і тасманійських аборигенів. Стаття з результатами роботи вчених була опублікована в журналі Nature, пише N+1.

Вважається, що заселення Індонезії, Австралії і Океанії першими популяціями Homo sapiens з Південно-Східної Азії відбулося близько 50 тисяч років тому і на багато з них вплинуло схрещування з денисівцями.

Селіна Карлхофф з Інституту історії людства Товариства Макса Планка спільно з колегами з Австралії, Німеччини, Індонезії, Малайзії і Південної Кореї провела генетичне дослідження останків жінки 17-18 років, виявлених в 2015 році в печері Ліанг Паннінге.

Генетики зуміли витягти ДНК з частини скроневої кістки і виявили, що більшу частину генома становлять гени давньої азіатської популяції. При цьому денисівських генів було набагато менше, ніж у більшості корінних австралійців і папуасів.

"Це стало несподіванкою, тому що нам відомо про поширення сучасних людей зі Східної Азії в острівній регіон, але це сталося набагато пізніше, близько 3500 років тому" , - наголосила Карлхофф.

Результати дослідження показали, що геном жінки належить до раніше неописаної популяції.

Вчені припускають, що останки можуть походити з місцевої популяції мисливців-збирачів, яка існувала на Сулавесі до заселення предками папуасів, австралійських і тасманійських аборигенів, тобто щонайменше 50 тисяч років тому.