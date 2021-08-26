Пропагандисти RT домалювали біженцям з Афганістану автомати і гранатомети

Російський пропагандистський ресурс RT, що входить до структури державного агентства "Росія сьогодні", домалювали біженцям з Афганістану, які прибули до Бельгії, автомати і гранатомети, повідомляє Новое время.

На відповідне фото звернули увагу користувачі Twitter.

Nothing to see here, just Russian state broadcaster RT photoshopping weapons and explosives onto an image of an innocent Afghan refugee family to portray them as terrorists. pic.twitter.com/jLRDs5WlHo — Jimmy (@JimmySecUK) August 25, 2021

Оригінальний знімок належить агентству Reuters.

На ньому зображена сім'я афганських біженців з дітьми, які прибули на бельгійську військову базу Мельсбрук після евакуації з Кабула у зв’язку з його захопленням бойовиками терористичного руху Талібан.

І хоча оприлюднене росіянами фото містить вертикальний рядок, який повідомляє, що зображення на ньому відредактовано, прочитати міліметровий текст на екрані смартфона без збільшення практично неможливо.

"Деякі терористи отримують безкоштовний проїзд з Афганістану?" , — написали російські пропагандисти у коментарі до оприлюдненого знімку.

Після скандалу, що розгорівся у соцмережах, співробітники RT вирішили видалити провокаційний пост.