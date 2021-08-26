Пропагандисти RT домалювали біженцям з Афганістану автомати і гранатомети

Російський пропагандистський ресурс RT, що входить до структури державного агентства "Росія сьогодні", домалювали біженцям з Афганістану, які прибули до Бельгії, автомати і гранатомети, повідомляє Новое время.

На відповідне фото звернули увагу користувачі Twitter.

Оригінальний знімок належить агентству Reuters.

На ньому зображена сім'я афганських біженців з дітьми, які прибули на бельгійську військову базу Мельсбрук після евакуації з Кабула у зв’язку з його захопленням бойовиками терористичного руху Талібан.

І хоча оприлюднене росіянами фото містить вертикальний рядок, який повідомляє, що зображення на ньому відредактовано, прочитати міліметровий текст на екрані смартфона без збільшення практично неможливо.

"Деякі терористи отримують безкоштовний проїзд з Афганістану?", — написали російські пропагандисти у коментарі до оприлюдненого знімку.

Після скандалу, що розгорівся у соцмережах, співробітники RT вирішили видалити провокаційний пост.

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