Пропагандисти RT домалювали біженцям з Афганістану автомати і гранатомети
Російський пропагандистський ресурс RT, що входить до структури державного агентства "Росія сьогодні", домалювали біженцям з Афганістану, які прибули до Бельгії, автомати і гранатомети, повідомляє Новое время.
На відповідне фото звернули увагу користувачі Twitter.
Оригінальний знімок належить агентству Reuters.
На ньому зображена сім'я афганських біженців з дітьми, які прибули на бельгійську військову базу Мельсбрук після евакуації з Кабула у зв’язку з його захопленням бойовиками терористичного руху Талібан.
І хоча оприлюднене росіянами фото містить вертикальний рядок, який повідомляє, що зображення на ньому відредактовано, прочитати міліметровий текст на екрані смартфона без збільшення практично неможливо.
"Деякі терористи отримують безкоштовний проїзд з Афганістану?", — написали російські пропагандисти у коментарі до оприлюдненого знімку.
Після скандалу, що розгорівся у соцмережах, співробітники RT вирішили видалити провокаційний пост.