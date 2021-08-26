Судоми: як вгамувати м'язові спазми

М'язові спазми і судоми бувають через погане кровопостачання м'язів, недостатності кальцію в їжі або його поганого засвоєння, недостатності паращитовидної залози, дії холоду. Найчастіше цим страждають меланхоліки, особливо в холодну, суху і вітряну погоду, повідомляє Академія Здоров'я.

У цій статті ви дізнаєтеся кілька нескладних способів, які допоможуть зняти м'язові спазми і судоми.

Рефлексотерапія.

При судомах м'язів верхньої частини тіла, наприклад, якщо звело передпліччя або палець кисті, взяти іншою рукою за верхню губу і стиснути її посередині великим і вказівним пальцями. Якщо судома зводить м'язи нижньої частини тіла або палець на нозі, - стиснути посередині нижню губу. Можна навіть просто досить сильно, але не викликаючи різкого болю, стиснути губу протягом 30 секунд, і це допоможе зняти спазм. Спробуйте просто прикусити верхню чи нижню губу, в залежності від місця спазму.

Масаж.

Нанесіть на м'яз трохи масла і злегка помасажуйте її. Можна використовувати кунжутне або гірчичне масло. Після розтирання маслом прикладіть до м'яза що-не будь тепле, наприклад пляшку з гарячою водою, але тільки не електричну грілку.

Масаж пальців рук.

При спазмах м'язів ніг активно розтирати і розминати середній і безіменний пальці на обох руках, а при спазмах рук - вказівний і мізинець.

Змазування підошов.

При судомах в ногах змащувати вранці та ввечері підошви ніг соком свіжого лимона, нічим не витирати. Одягати шкарпетки та взуття тільки після висихання підошов. Курс лікування не більше 2-х тижнів.

Ванни.

Якщо звело м'яз ступні, опустити її в таз з теплою водою, в яку додати 1-2 ст. л. солі. Добре розслабляє м'язи гаряча ванна з імбиром і питною содою (2/3 чашки питної соди і 1/4 чашки імбиру на повну ванну води).

Мінеральні добавки.

Часто м'язи зводить при кальцієвої недостатності. Спробуйте приймати біологічно активні добавки кальцію, магнію і цинку, щоб отримувати щодня приблизно 1200 мг кальцію, 600 мг магнію і 60 мг цинку. Приймати добавки перед сном.

Спосіб життя.

Не допускати напруги думок через страх. Позбавлятися від «скутості». Уникати переохолодження.

Живлення.

Чашка теплого молока перед сном особливо корисна. Збільшити споживання продуктів, багатих магнієм і кальцієм. Прекрасний препарат з максимальним вмістом кальцію, магнію і селену - подрібнена шкаралупа перепелиних яєць. Через брак перепелиній, можна використовувати шкаралупу курячу. Якщо яйце куплено в магазині, бажано прожарити шкаралупу в духовці або просто на сковорідці. Розтерти шкаралупу краще в ступці. Приймати порошок слід з ранковою їжею - сиром або кашею. Дозування - від 1,5 до 3 г щодня, в залежності від віку.

Фітотерапія.

Пити чай з ромашки або живокосту. Це допоможе розслабити м'язи. Можна змішати трави в рівних частинах. 1/3 ч. л. суміші на чашку води. 2 ст. л. квіток липи мелколистной варити 10 хв в 400 мл води і випивати 400-600 мл на ніч з медом.

﻿1-2 ч. л. подрібненого сухого деревію залити 250 мл окропу, настояти 5 хв, процідити та підсолодити до смаку медом. Приймати настій по 200 мл 3 рази на день.