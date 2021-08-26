Елітні гуртожитки для студентів і вихідні на 2022 рік: що прийняв Кабмін

Кабмін 26 серпня розпочався з привітань. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще раз привітав українців з днем незалежності і згадав про "вражаючий парад", який все могли побачити. Шмигаль підправив також наших параолімпійців, які завоювали за один день в Токіо 8 медалей.

Ще одна важлива тема - Кримська платформа, в рамках якої було проведено ряд зустрічей в іноземними делегаціями. Окремо Шмигаль згадав зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, на якій обговорювалася тема Північного потік-2. Денис Шмигаль підтвердив, що позиція України залишається незмінною - СП-2 - політичний проект Росії, який не вигідний ані Україні, ані Європі.

Також прем'єр торкнувся теми нового навчального року. Він стартує з 1 вересня в звичайному режимі. У той же час йде закупівля ноутбуків для вчителів на випадок дистанційки - на цю програму виділено мільярд гривень.

Агітація на референдумі

Кабмін погодив законопроект, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону про всеукраїнський референдум.

Зокрема, прописали, що політичні партії можу брати участь в референдумах, для чого повинні створюватися фонди по агітації. Звіти по використанню коштів цих фондів подаються до Центральної виборчої комісії та Назка.

Окремий законопроект, який затвердили на Кабміні, стосується адміністративних порушень при поданні звітності. За порушення термінів по звітності хочуть передбачити штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів.

Реєстр терористів

Уряд також погодив законопроект про те, які організації вважати терористичними. Критерії такі: якщо хоча б одна людина, яка є членом організації або її бенефіціар підозрюється в зв'язках з терористами, організацію вже включать в список терористичних.

Крім того, в Україні хочуть створити базу терористичних організацій. Складати такий перелік буде СБУ, а порядок створення бази повинен визначити Кабмін.

Оцінка за гроші

Мін'юст отримає додаткові джерела для заробітку.

Науково-дослідні підрозділи Мін'юсту отримали право надавати нові платні послуги. Згідно з новою постановою Кабміну, за гроші можна буде замовити експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, оцінку майна, грошову оцінку землі, рецензування звітів.

Зараз перелік платних послуг від науково-дослідних підрозділів Мін'юсту включає, зокрема, підготовку наукових кадрів, підвищення кваліфікації, проведення семінарів, конференцій тощо.

Допомога ветеранам по суду

Кабмін погодив перерозподіл коштів на виконання Міністерством соціальної політики судових рішень на 2021 рік.

Йдеться, зокрема, про рішення Верховного суду від 29 вересня минулого року у справі про виплату грошової допомоги ветеранам і жертвам нацистських переслідувань. ВС ухвалив, що такі компенсації повинні виплачуватися до 5 травня кожного року в розмірах, передбачених законодавством, чого не було зроблено. Тепер Мінсоцполітики повинен провести ці виплати, для чого планується використовувати кошти спеціальної бюджетної програми на 100 млн гривень.

Скасування дипломів

Кабмін прописав, як будуть скасовувати дипломи про вищу освіту і присвоєння кваліфікації. У постанові уряду зазначено, що в разі виявлення випадків порушення академічної доброчесності раніше видані дипломи можуть анулювати. Під академічну недоброчесність мається на увазі, скажімо, плагіат в атестаційній роботі, наприклад, дипломній.

Виявляти такі порушення будуть спеціальні комісії при вузах. Причому, можуть скасовувати дипломи навіть тих вузів, які вже припинили існування. Але дипломований фахівець, якого запідозрять в академічній нечесності може відмовитися від диплома і добровільно - для цього потрібно подати відповідну заяву до спеціальної комісії.

Якщо диплом анульований, інформація про це буде вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Фахівець, що залишився без диплома зможе відновити свою кваліфікацію - для цього потрібно буде пройти повторну атестацію.

Перший внесок за туристів

Україна заплатить близько 4 тисяч євро в якості внеску в Розширену угоду ЄС з культурних маршрутах. Наша країна приєдналася до цієї угоди з лютому 2021 року.

Дана угода прописує популяризацію "європейської ідентичності через знання спільної культурної спадщини" . Вона передбачає створення спеціальних культурних маршрутів, які розкручуються серед туристів. Чим саме Україні буде корисно брати участь в європейській програмі на даному етапі, які нові культурні маршрути у нас з'являться і чи будуть вони сприяти розвитку туризму - поки неясно.

Дитячий табір для Нацполіціі

Нацполіція отримала на баланс новий об'єкт - оздоровчих дитячий табір "Променистий". Раніше ним займалося МВС. Але, як зазначено в пояснювальній записці, так відпочивавші, в основному, діти поліцейських. Тому табір вирішили передати Нацполіціі. У Кабміні розраховують, що свій оздоровчий табір буде сприяти "нормальному психологічному клімату в сім'ях поліцейських", а це в свою чергу дозволить їм більш ефективно виконувати свої прямі обов'язки.

Як будемо відпочивати у 2022 році

Кабмін вирішив як українці будуть відпочивати в наступному році. Згідно з розпорядженням уряду, у 2022 році буде кілька переносів робочих днів, зокрема:

з понеділка 7 березня - на суботу 12 березня

з понеділка 27 червня - на суботу 2 липня

Гуртожитки для студентів можуть подорожчати

Кабмін затвердив концепцію державної цільової програми відновлення та розширення мережі гуртожитків для студентів вузів. Програма розрахована на 2022-2026 роки. Указ президента про розширення мережі гуртожитків був прийнятий в червні цього року. Але саму програму цього року не запустять - на це немає грошей. Як зазначено в пояснювальній записці, в 2021 році можна провести лише планування і визначитися, що має бути зроблено.

Варто відзначити, що зі студентськими гуртожитками в країні вже давно - великі проблеми. Багато вузів гуртожитків для учнів або взагалі не мають, або можуть поселити в них тільки обмежену кількість студентів. Рівень гуртожитків - окреме питання. Про комфорт проживання в більшості гуртожитків говорити взагалі не доводяться. Тому батькам доводиться витрачатися на знімні квартири.

На сьогодні в країні працює більше 280 вузів, в яких навчається близько 1,3 тисячі студентів. І щонайменше, половина з них потребує гуртожитках. Але більшість гуртожитків - це об'єкти економ-класу - з коридорній системою, душем в підвалі, кухнею та санвузлами в коридорі. У кімнатах живе по 4-8 чоловік. Таких об'єктів - близько 80%. Життя в подібних умовах - суцільний стрес для учнів, - зазначено в преамбулі до концепції.

Є також гуртожитки готельного типу з окремими санвузлами для кожної кімнати. Але і вони далекі від стандартів комфортного проживання - є проблеми з меблями, немає умови для занять спортом та ін.

На даний момент розглядається кілька варіантів вирішення проблеми з гуртожитками.

Перший - гуртожитки, як і зараз, залишать під опікою вузів, щоб вони і далі фінансували їх ремонти та облаштування. Але це навряд чи кардинально поліпшить ситуацію в доступному для огляду майбутньому - визнають в Кабміні.

Другий варіант - залучення коштів державного та місцевих бюджетів, вузів, міжнародних грантів, благодійних внесків. Його в уряді вважають оптимальним. Метою нової програми є розширення мережі гуртожитків готельного типу (зараз їх всього 5% від загальної кількості), підвищення рівня комфортності, впровадження енергозберігаючих технологій, встановлення лічильників прямо в кімнатах.

Але поки неясно як це відіб'ється на цінах. Зараз по законодавству оплата за студентські гуртожитки не може перевищувати 40% від мінімальної стипендії. І, як зазначено в концепції, ця сума не покриває витрат на утримання гуртожитків. Так що не виключено, що студентам доведеться платити за гуртожитки більше.

Є ще один нюанс - скільки місць в оновлених гуртожитках дістануться саме студентам. Адже зараз за гроші в студентських гуртожитках можуть оселитися і зовсім сторонні люди - потрібно лише домовитися з адміністрацією, а зробити це нескладно.

Безвіз на Маврикій

Кабмін дав добро на підписання угоди з республікою Маврикій про взаємне скасування віз.

Маврикій - це невеликий острівна держава в Індійському океані, знаменитий своїми пляжами, рифами і шикарними готелями. Входить до переліку туристичних напрямків VIP-класу. Тільки тижневе проживання в готелі рівня 5 зірок коштує в середньому 2 тисячі євро. Повний же пакет потягне на 3,5-4,5 тисячі на людину.

Зараз громадяни Маврикію для поїздок в нашу країну оформляють електронні візи. Наші громадяни, крім туристів, які в'їжджають на термін до 90 днів, також повинні оформляти візу.

За угодою передбачається безвіз для громадян обох держав на 180 днів, якщо термін перебування в країні не перевищує 90 днів. Тобто, візові послаблення стосуються, головним чином, громадян Маврикію, адже українські туристи і так можуть користуватися безвізом на 90 днів.