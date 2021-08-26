Блокування сім-карти та в’язниця: як у світі карають за відмову від вакцинації

Вакцинація проти коронавірусу у світі набирає обертів. Країни намагаються заохотити тих, хто вагається робити щеплення, різними способами – від розіграшу корів та електрокарів до преміум-доступу на сайти знайомств, повідомляє Слово і діло.

Водночас є країни, у яких передбачене покарання за відмову вакцинуватися.

У столиці Індонезії за відмову від щеплення каратимуть штрафом 346 доларів (5 млн рупій), а на Балі, окрім штрафу, загрожує 1 рік в’язниці.

Штраф за відмову робити щеплення проти коронавірусу можна отримати у Швеції, Новій Зеландії та іспанській Галісії. Розмір покарання в Іспанії становить майже 70,5 тисяч доларів.

У Франції діє обов’язкова вакцинація для медиків та працівників будинків для літніх людей. За відмову робити щеплення співробітників можуть позбавити роботи.

В Італії діє обов’язкова вакцинація для медиків, тому за відмову громадян звільнятимуть без виплати компенсацій.

А от у Південній Кореї людей, які відмовилися від вакцинації, надалі обмежать у доступі до вакцини – громадяни опиняться у кінці черги.

У Сан-Франциско (США) невакцинованих громадян не пускатимуть до громадських місць, зокрема, у ресторани, бари, спортзали.

У Казахстані компанії не допускають до роботи тих співробітників, які не пройшли повний курс вакцинації. Саме підприємство, на якому працюють невакциновані громадяни, можуть оштрафувати на 3 тисячі 433 долари.

В індійському штаті Пенджаб тим, хто відмовився робити щеплення, блокуватимуть SIM-картки. Аналогічна практика діє і в Пакистані.