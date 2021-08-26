"Укравтодор" витратив на виплату боргів 10 млрд грн

Витрати "Укравтодору" на виплату боргів за останній рік зросли удвічі, повідомляє 24 Канал.

Витрати "Укравтодору" з початку 2021 року на обслуговування боргових зобов’язань зросли до 10 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж в минулому році, свідчать дані "Spending".

Зазначається, що "Укравтодор" витрачав на виплату боргів близько 5-6 млрд грн. Так, у 2018 році ці видатки становили 5,34 млрд грн, в 2019 році — 6,77 млрд грн, в 2020 році — 5,35 млрд грн.

Проте, у 2021 році ці витрати різко зросли. Зокрема, за майже 8 місяців 2021 року вже виплачено 10,48 млрд грн.