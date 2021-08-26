Порошенко отримав опік очей в результаті облиття зеленкою

Експрездент Петро Порошенко унаслідок облиття його зеленкою отримав опік очей другого ступеня.Про це заявив ексзаступник глави Служби безпеки України і депутат Київради Віктор Кононенко, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні у Петра Олексійовича опік очей другого ступеня. Як це вплине на його зір – лікарі ще не знають. І це можна буде визначити тільки протягом якогось часу", – сказав він.

Кононенко розповів, що перша спроба нападу на Порошенка була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Але зрештою скористались "вузьким місцем" біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв", – нагадав він.

"Хочу також звернути увагу на те, що Управління держохорони, яке має гарантувати безпеку охоронюваній особі, чомусь зняло з охорони Петра Порошенка трьох людей", – стверджує Кононенко.

Він запевняє, що ще напередодні, 23 серпня, УДО мало інформацію про те, що найняті групи "тітушок" будуть атакувати Порошенка.

24 серпня після святкування Дня Незалежності уродженець Чернігівської області, 1999 року народження облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка.

За даним фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.