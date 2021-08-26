На складах ТЕС не вистачає вугілля: що буде з тарифами

В Україні на складах ТЕС знаходиться у 2 рази менше вугілля, ніж заплановано на кінець серпня, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в огляді роботи енергосистеми від "Укренерго".

"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється і залишається критичною. Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис. тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (16 серпня - 763 тис. тонн). Разом з тим збільшилися запаси газового вугілля в порівнянні з початком попереднього тижня - на 2,2% до 501 тис. тонн (16 серпня - 490 тис. тонн). Це є наслідком зменшення виробництва електроенергії на ТЕС протягом вихідних днів. В результаті за останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн" , - зазначили в "Укренерго".

Обсяг антрацитового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня зменшився на 8,8% до 249 тис. тонн.

В "Укренерго" підкреслили, що газового вугілля накопичено у 2,3 раза менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового - в 1,5 раза.

На складах ТЕЦ на 25 серпня знаходиться 168 тис. тонн вугілля, що на 9,9% менше, ніж станом на 16 серпня (185 тис. тонн).

Що буде з тарифами:

У разі катастрофічної нестачі вугілля на складах ТЕЦ і ТЕС можливо знадобиться його екстрена закупівля за кордоном. Своєю чергою це призведе до зростання цін на паливо і можливо стане причиною для зростання тарифів для населення.