Toyota Hilux отримала топову версію GR Sport

Показали її в Таїланді, причому дебютувала вона відразу в двох виконаннях і одне з них - ну дуже незвичне, повідомляє АвтоПортал.

Справа в тому, що поряд зі стандартним Toyota Hilux GR Sport несподівано запропонували і його занижену версію Lo-Floor. Її кліренс зменшений з 217 до 164 мм. Обидва варіанти отримали обвіс, а стандартний пікап - ще й нову решітку радіатора і 18-дюймові диски.

Салон Toyota Hilux GR Sport оброблений шкірою і замшею, а педалі прикрашені металевими накладками. Комплектація включає 8-дюймовий тачскрін, камери кругового огляду, контроль розмітки і сліпих зон.

Під капотом - ніяких змін: пікап Тойота оснащений 2,8-літровим 204-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою АКПП. Версії з високим кліренсом посилили підвіску і замінили амортизатори.

Якщо дорестайлінговий Toyota Hilux GR Sport продавався тільки в Південній Америці та Африці, то тепер спортивний варіант пікапа буде запропонований в набагато більшій кількості країн. Хоча навряд чи занижений Lo-Floor навряд чи запропонують за межами Азії.