Вчені заявили про новий ризик від вакцини Pfizer

Нове дослідження показало, що застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech SE незначно підвищує ймовірність виникнення хвороб серця, зокрема, міокардиту, повідомляє Кореспондент.

Результати дослідження ізраїльських і американських учених опубліковані в науковому журналі New England Journal of Medicine.

Дослідники порівнювали ймовірність виникнення конкретного захворювання у вакцинованих і невакцинованих людей, у яких раніше не діагностували це захворювання. Таке ж дослідження проводилося серед перехворілих і не перехворілих на COVID-19.

"У результаті цього дослідження в умовах загальнонаціональної масової вакцинації з'ясувалося, що вакцина BNT162b2 не пов'язана з підвищеним ризиком виникнення більшості вивчених побічних ефектів. Вакцина пов'язана з високою ймовірністю міокардиту (від одного до п'яти випадків на 100 тисяч осіб)" , - заявили автори дослідження.

За словами вчених, ризик цього потенційно серйозного захворювання значно вищий у заражених коронавірусом - 11 випадків на 100 тисяч осіб.

Крім того, вакцина незначно підвищує ймовірність апендициту, оперізувального герпесу, перикардиту, аритмії, інфаркту міокарда та інших небезпечних захворювань.