РФ розмістила в Криму кораблі, оснащені ракетою

Україна володіє інформацією, що Російська Федерація як держава-окупант вже розмістила в українському Криму кораблі, які оснащені крилатою ракетою "Калібр". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНІАН.

"Я можу відзначити сьогодні, що коли мова йде про контроль над мілітаризацією Криму, безумовно ми бачимо, що і як пересувається в Криму, як Крим перетворений у велику військову базу. І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр". У нас є достатньо інформації про те, що відбувається", - сказав міністр.