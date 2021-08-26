В ОП підтвердили візит Зеленського до Молдови

В Офісі президента підтвердили інформацію про те, що Володимир Зеленський відвідає Молдову. Візит запланований на 27 серпня, повідомляє Дзеркало тижня.

"У п'ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський на запрошення глави Молдовської держави Маї Санду відвідає Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова" , – повідомили в ОПУ.

Вказано, що в рамках візиту Зеленський проведе двосторонні переговори з президенткою Молдови. Також Володимир Зеленський візьме участь у багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.