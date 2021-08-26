Заробітчани ризикують потрапити в трудове рабство за кордоном

Трудові мігранти з України нерідко ризикують потрапити в трудове рабство, вирушаючи на заробітки до інших країн.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без відповідного страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. І держави не захищають їх жодним чином, тому що вони нелегальні працівники" , – пояснив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

До того ж, за словами експертів, окрім важкої праці, відсутності соцгарантій та слабкої охорони праці, на українських трудових мігрантів закордоном чекає ще одна проблема – особиста безпека. Достатньо згадати останні етнічні конфлікти в європейських столицях.