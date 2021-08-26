ТЕС суттєво збільшили закупівлю вугілля

У серпні обсяг поставки вугілля на ТЕС збільшився на 9,7% (на 109 тис. т) до 1,24 млн тонн, у порівнянні з липнем, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані про актуальні запасах вугілля на ГК ТЕС станом на 26 серпня.

Добовий обсяг поставки вугілля в серпні досяг майже 50 тис. т, що більше середньої поставки в червні на рівні 44 тис. т.

Найбільше вугілля в серпні надійшло на Бурштинську (259 тис. т, Курахівську (203 тис. т) і Запорізьку ТЕС (154 тис. т). Всі три ТЕС належать "ДТЕК Енерго".

У серпні ДТЕК крім вугілля з власних шахт почав поставляти на ТЕС імпортне вугілля з Польщі. Перші партії поступили на ДТЕК Добротворську ТЕС в 20-х числах серпня.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.