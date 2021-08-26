Таліби помістили колишнього президента Афганістану під домашній арешт

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані помістив під домашній арешт колишнього президента країни Хаміда Карзая і голову Вищої ради національного примирення Абдуллу Абдуллу, повідомляє Інтерфакс.

За його даними, і Карзай, і Абдулла зараз позбавлені особистої охорони. Їх охороняють самі таліби.

CNN відзначає, що ще в понеділок таліби конфіскували зброю у охорони Карзая. Також вони забрали особистий транспорт колишнього президента. У середу ту ж операцію провели у Абдулли.

І Карзай, і Абдулла в серпні вирішили не залишати захоплений "Талібаном" Афганістан. Обидва проводили консультації з талібами з питання формування інклюзивного уряду.