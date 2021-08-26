У РФ українцям з подвійним громадянством дозволили працювати на держслужбі

Президент Росії Володимир Путін 25 серпня підписав указ, що дозволяє приймати на державну службу без доступу до держтаємниці росіян, що мають іноземне громадянство, при неможливості відмовитися від нього. Це стосується і вихідців з України﻿. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє Деловая столица.

При цьому він підкреслив, що це стосується невеликої кількості людей.

"Цей документ, він орієнтований на дуже невелику кількість людей. На дуже невелику кількість громадян Росії, які дійсно опинилися в ситуації, коли де-факто вони є громадянами Росії і влаштовуються на державну, муніципальну службу і затребувані на цій службі, але де-юре у них залишається громадянство іншої країни, яке вони …просто не можуть нічого з цим зробити" , — сказав Пєсков.

Як приклад він навів тих, хто має українське громадянство.

"Люди, які виїхали з України. Вони не можуть ні звʼязатися з кимось в Україні, ні приїхати туди, це просто надзвичайно небезпечно для них. Тобто де-факто вони вже не вважають себе громадянами України, але де-юре вони десь числяться. Тобто йдеться, напевно, там про сотні людей, не більше" , — підкреслив він.

За словами представника Кремля, саме для цих людей було зроблено таке виключення.