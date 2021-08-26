У НАТО заявили про важливість Чорного моря для Альянсу

Безпека в Чорноморському регіоні займатиме провідне місце в порядку денному НАТО, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це велика діяльність, яку ми робимо в Чорному морі. Якщо говорити про навчання, то в першій частині року ми провели масштабні навчання Steadfast Defender 2021. Це, мабуть, одне з найважливіших навчань за останні 20 років, які ми виконували. Те, що ми робимо для субрегіону Чорного моря і всього євроатлантичного простору, показує, що ми органічно дивимося на 360 градусів на безпеку Альянсу. і Чорне море продовжуватиме займати провідне місце в нашому порядку денному" , - сказав Джоане.

Він зазначив, що Чорноморський регіон має видатне значення для НАТО.

"Чорне море має видатне значення. Чому? Оскільки Росія використовувала незаконну окупацію Криму переважно не лише для поширення сили, а й для незаконного контролю не лише суші, а й деяких частин моря. Але це також розподіл сили на Близький Схід, до Леванту, до Середземномор'я. Ось чому поєднання чинників робить Чорне море дуже важливим для НАТО. Ми багато робимо" , - додав Джоане.

Заступник генсека НАТО зазначив, що в Чорному морі багато морської присутності НАТО та союзників.