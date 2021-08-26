Зйомки "Холостячки" продовжуються: нове фото Злати Огнєвіч

Зйомки другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостячка" продовжуються. Злата Огнєвіч шукає чоловіка, з яким будуватиме стосунки. Ведучий проєкту Григорій Решетник опублікував нове фото зі знімального майданчика, повідомляє 24 Канал.

Співачка неймовірно щаслива, що стала головною героїнею романтичного шоу і має такий досвід у житті. Вона неодноразово зазначала, що вже дуже чекає осені, щоб розділити щастя з шанувальниками.

Ведучий Григорій Решетник у своєму інстаграмі поширив знімок, на якому зображений з "Холостячкою". Злата Огнєвіч постала перед камерою у спокусливому та зухвалому образі. Вона одягнула костюм смарагдового кольору, що складався з піджака і штанів. Піджак застібався лише на один ґудзик, тому з-під нього було видно звабливе чорне боді з мереживом.

"Грандіозна прем'єра найромантичнішого шоу країни відбудеться 17 вересня. Я знаю, що ви дуже чекаєте," , – написав Григорій під фотографією.