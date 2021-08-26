Українці стали частіше натрапляти на шахраїв в інтернеті

За останні півроку 45% опитаних українців стикалися зі спробами онлайн-шахрайства, водночас минулого року цей показник був удвічі менший - 22%, повідомляє УНІАН.

Такі дані наводить OLX згідно з результатами опитування 55 тисяч покупців та продавців у серпні.

Найчастіше з початку року атакують жителів великих міст - дві третини випадків. Найбільше потерпають від онлайн-шахраїв жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Хоча кіберзлочинці й намагаються ошукати активніше жіночу аудиторію, проте потрапляють на схеми як чоловіки, так й жінки (40% та 60% відповідно).

При цьому понад половиною шахрайських випадків (54%) виявився продаж неіснуючих товарів із передоплатою. На другому місці (28%) - фішингова атака, коли у месенджерах користувачам надсилали шкідливе посилання на підробну платіжну форму. На третьому місці (11%) - шахрайства з надсиланням фейкових скриншотів / квитанцій про сплату товару. Схема з підставним кур’єром, коли приїжджає таксист, і шахрай-покупець переконує швидко віддати йому товар, обіцяючи зарахування коштів на рахунок продавця, - вже не така популярна, однак і з нею зіткнулися 7% користувачів.

"Після фішингових атак шахраїв у 2021 році під час онлайн-шопінгу, 14% жертв втратили свої кошти. У переважній більшості випадків - 83% - сторонні посилання на шкідливі сайти надходили у месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp). Ще 6% жертв отримали фішингове посилання через SMS, а от через пошту шахраї практично не атакують пересічних українців - таких спроб зафіксовано лише 2%" , - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з аналогічним опитуванням OLX у 2020 році, значно знизилася частка українців, які звернуться до поліції та Служби підтримки ресурсу у випадку шахрайства. Відсоток українців, які б звернулися до правоохоронців через шахрайські дії, впав з 21% до 10%.

"За останні півроку 6 тисяч респондентів із 55 тисяч опитаних отримували фішингове посилання від шахраїв. 18% українців, які потрапляли на шахрайство у 2021, не знають жодного способу захисту своїх платіжних даних. А про методи протидії шахрайству 53% опитаних в цьому році вже дізналися з соцмереж, 34% - від друзів, 21% - з телебачення, а 15% - з освітнього сайту "Онлайн захист" , - зазначив керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз.

За його словами, майже 40% українців уже знають, що надіслані посилання від малознайомих людей можуть бути шахрайською атакою, тому не відкривають їх і не обговорюють фінансові питання в месенджерах, якщо співрозмовник поводиться підозріло. Кожний п’ятий перевіряє користувача за номером телефону, кожний сьомий - уважно вчитується в зміст сторонніх SMS та email-листів, а кожний десятий - перевіряє посилання сайтів, щоб не потрапити на шахрайський сайт-копію.