У МОЗ повідомили, що з 2022 року запрацює нова модель вступу в інтернатуру
З 1 січня 2022 почнуть діяти нові правила проходження інтернатури, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідний наказ МОЗ від 22 червня 2021 року № 1254 зареєстрували в Міністерстві юстиції.
"Ми вводимо керовану систему підготовки лікарів-інтернів, щоб Україна в разі настання кризи знову не опинилася без фахівців потрібних професій. З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Також ми будемо затверджувати перелік здатних баз стажування лікарів-інтернів", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Серед основних змін:
- конкурс по рейтингу;
- електронна система відповідного рейтингового розподілу - випускник буде самостійно вибирати бажану спеціальність, базу стажування та установу вищої освіти;
- МОЗ спільно з Національною службою здоров'я України та вузами щорічно будуть розробляти критерії визначення баз стажування і складати їх перелік.