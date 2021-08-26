У МОЗ повідомили, що з 2022 року запрацює нова модель вступу в інтернатуру

З 1 січня 2022 почнуть діяти нові правила проходження інтернатури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ МОЗ від 22 червня 2021 року № 1254 зареєстрували в Міністерстві юстиції.

"Ми вводимо керовану систему підготовки лікарів-інтернів, щоб Україна в разі настання кризи знову не опинилася без фахівців потрібних професій. З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Також ми будемо затверджувати перелік здатних баз стажування лікарів-інтернів", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Серед основних змін:

