Кабмін погодив ряд кадрових змін: повний список звільнених
На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів стався ряд кадрових змін, повідомляє Вести.
Повний список опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Кабмін визначив переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А":
- Голова Державного агентства автомобільних доріг - Кузькін Євген Юрійович.
- Заступник Голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів - Косинський Роман Валерійович.
- Заступник Голови Державної авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Журавльов Михайло Олегович
- Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Смаль Віктор Ігорович.
Кабмін звільнив:
- Тафтая Володимира Володимировича з посади Голови Державного космічного агентства України.
- Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці.
- Смаля Віктора Ігоровича з посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Малецького Олександра Миколайовича з посади заступника голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кабмін призначив:
- Бондар Анастасію Олександрівну заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Тафтая Володимира Володимировича Головою Державного космічного агентства.
- Беня Володимира Петровича першим заступником Голови Державного космічного агентства України.
- Дегнеру Ігоря Анатолійовича першим заступником Голови Державної служби України з питань праці
- Смаля Віктора Ігоровича заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Малецького Олександра Миколайовича заступником Голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кабмін погодив призначення:
- Ярмольського Андрія Ігоровича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.
- Савченко Тараса Григоровича першим заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.