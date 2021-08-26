Кабмін визначив правила щодо припинення масових заворушень

Уряд склав механізм взаємодій правоохоронних органів і органів влади щодо припинення масових заворушень. Відповідну постанову було опубліковано на Урядовому порталі, повідомляє Кореспондент.

Згідно з документом, основним суб'єктом, на який покладається припинення масових заворушень, є Національна гвардія, іншими суб'єктами - Національна поліція, Держприкордонслужба, СБУ, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, ДСНС, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування.

Документ містить чітке визначення поняття "масові заворушення". Там зазначено, що суб'єкти можуть застосовувати комплекс заходів превентивного та примусового характеру, що здійснюються для припинення протиправних дій учасників масових заворушень.

В районі масових заворушень вони також мають право проводити спеціальну операцію з припинення заворушень з залученням у разі потреби сил Держприкордонслужби та/або СБУ.

При наявності інформації про можливі порушення громадського порядку під час проведення масових заходів, а також в разі вчинення їх учасниками протиправних дій, що загрожують суспільній безпеці, за письмовим рішенням керівника територіального органу Національної поліції утворюється оперативний штаб.

Цей порядок діє в мирний час, крім періоду надзвичайного стану.