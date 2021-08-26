Нападника на Порошенка відпустили без повідомлення про підозру
Особу, яка здійснила напад на п’ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів, повідомляє Деловая столица.
Про це журналістам біля Печерського райвідділку поліції повідомив адвокат Ігор Головань.
Адвокат зауважив, що правоохоронці за командою згори намагаються «спустити на гальмах» цю справу і кваліфікувати її як звичайне дрібне хуліганство.
"Людина, яка скоїла цей напад, – її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред’явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", – іронізує Головань.
За його словами, напад було скоєно групою осіб (щонайменше троє) у зв’язку з політичною діяльністю Петра Порошенка, а це 346 стаття ККУ – напад на державного діяча.
"Ми не дамо «замилити» цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п’ятим президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", – резюмує Ігор Головань.