Нападника на Порошенка відпустили без повідомлення про підозру

Особу, яка здійснила напад на п’ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів, повідомляє Деловая столица.

Про це журналістам біля Печерського райвідділку поліції повідомив адвокат Ігор Головань.

Адвокат зауважив, що правоохоронці за командою згори намагаються «спустити на гальмах» цю справу і кваліфікувати її як звичайне дрібне хуліганство.

"Людина, яка скоїла цей напад, – її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред’явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку" , – іронізує Головань.

За його словами, напад було скоєно групою осіб (щонайменше троє) у зв’язку з політичною діяльністю Петра Порошенка, а це 346 стаття ККУ – напад на державного діяча.