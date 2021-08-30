Запропоновано новий спосіб лікування остеоартрозу

Дослідники з Японії і США з'ясували що молекула miR-455 здатна зупиняти розкладання хрящової тканини, що приводить до остеоартрозу, повідомляє Лента.Ру.

Від остеоартрозу - виникаючи з віком захворювання суглобів, причиною якого є ураження хрящової тканини, - страждають мільйони людей по всьому світу. Зараз єдиними способами боротьби з ним є протезування суглобів і лікування симптомів, тому вчені прагнуть виявити механізми, що приводять до хвороби.

На думку вчених, стаття яких опублікована в журналі Nature Сommunications, ця мікроРНК здатна стати основою для нового способу лікування остеоартрозу. Дослідникам з Інституту Скріппса і Токійського медичного і стоматологічного університету звернули свою увагу на одну мікроРНК, що бере участь в регуляції виробництва і розкладання хрящової тканини. Вихідна молекула miR-455 незвичайна: вона розплітає на дві різні нитки - 3p і 5p. Дослідники вивчили рівні miR-455 в зразках хрящової тканини людини і виявили, що у людей з остеоартрозом зміст цієї мікроРНК було значно нижче.

Детальний генетичне сканування показало, що серед цілей обох ниток miR-455 був білок HIF-2α (фактор, індукований гіпоксією 2-альфа), який бере участь в розкладанні хрящової тканини. Ввівши синтетичні нитки miR-455, дослідникам вдалося придушити розкладання хряща у мишей, так само як і експресію HIF-2α. На думку дослідників, у miR-455 є потенціал стати новим терапевтичним засобом при лікуванні остеоартрозу.