Хакери під виглядом Counter-Strike та FIFA крали у людей біткоїни

Невідомі хакери за допомогою трояна (вірусна програма) Swarez викрадали інформацію з криптогаманців громадян у 45 країнах. При цьому Swarez поширювали під виглядом популярних відеоігор, повідомляє Обозреватель.

У якості приманки шахраї використовували Counter-Strike Global Offensive, FIFA 21, Among US, Battlefield 4, Battlefield V, Control, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, NBA 2K21, Need for Speed Heat, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Rust, The Sims 4 і Titanfall 2.

Swarez вміє красти файли cookies (дозволяють сайту запам'ятовувати інформацію про відвідування), паролі, дані з форм автозаповнення в браузерах і дані криптовалютних гаманців, збирати інформацію про систему, красти файли формату .txt з робочого столу. Також він може робити скріншоти робочого столу.

Що робити, щоб захистити себе від шахраїв?

В першу чергу експерти рекомендують використовувати для захисту акаунтів двухфакторну аутентифікацію. Не можна відкривати сумнівні сайти і щось з них завантажувати, переходити за посиланнями на зовнішні сайти з ігрового чату, а також потрібно ретельно перевіряти адресу ресурсу, який запитує логін і пароль

Крім того, рекомендується встановити надійний захист зі спеціальним ігровим режимом. Він дозволить не знижувати швидкість гри і при цьому захистить від кіберзагроз.