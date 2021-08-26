Італійський літак з 98 пасажирами потрапив під обстріл

Літак італійських Військо-повітряних сил потрапив під обстріл під час евакуації біженців в аеропорту Кабула, повідомляє УНИАН.

На борту перебували 98 громадян Афганістану. Зазначається, що внаслідок обстрілу поранених і вбитих серед пасажирів та екіпажу немає.

Вогонь відкрили, коли літак вже піднявся у небо, двигуни працювали на максимальній потужності, щоби транспорт міг злетіти.

Пілотувала іспанська військовослужбовиця Військово-повітряних сил. ЗМІ пишуть, що вона проявила холоднокровність і виконала небезпечний маневр, відхилившись від зазначеної траєкторії через обстріли з кулеметів.

Потім літак продовжив свій шлях по запланованому маршруту й доставив біженців на авіабазу в Кувейті. Звідти афганців переправили до Італії на танкері.