В Україні продовжує холоднішати: прогноз погоди на 27 серпня

В Україні поступово погода змінюється з літньої на осінню. У всі регіони прийшло невелике похолодання, а у деякі - уже зовсім не літні дощі. Який прогноз дали синоптики на останній день тижня - читайте в матеріалі.

У п'ятницю, 27 серпня, на заході України ще сильніше похолодає - до 17-22 ° С вдень і 9-13 ° С вночі. У центрі і на півночі обіцяють від 20 до 25 ° С вдень і 9-16 ° С вночі. Правда, в Дніпропетровській області буде трохи тепліше - 24-28 ° С вдень і 14-19 ° С вночі. Така ж температура очікується і на сході, а також на півдні і в Криму. Виділяться тільки Луганська і Херсонська області - там очікується 27-29 ° С вдень і 15-19 ° С вночі.

Дощі, правда, вже без гроз, заллють захід, північ, схід, частково південь (крім Миколаївської області), Крим, а також Полтавську і Дніпропетровську області в центрі. На решті території буде хмарно з проясненнями. На основній частині країни очікується помірний вітер 7-14 км / год. У Харківській області можливі шквали до 22 км / год, в Сумській області - до 18 км / год. У південних областях та в Криму середня швидкість вітру буде 4-11 км / год, на півдні місцями до 18 км / год.

Укргідрометцентр попереджає, що 27 серпня в Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 27 серпня очікується температура від 12 до 23 ° С протягом дня, вітер 4-11 км / год і легка хмарність, хоч і з певною ймовірністю опадів.