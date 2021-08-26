Медведчук подав другий позов проти України до ЄСПЛ

Як повідомлялося, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти нардепа фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака, яким фактично заблокував діяльність трьох пов'язаних із Медведчуком телеканалів: "112 Україна", Newsone та ZIK.

РНБО 19 лютого запровадила персональні санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко, а також пов'язаних із ними компаній, через фінансування ними тероризму, 20 лютого президент України указом увів його в дію.

Того самого дня РНБО доручила Кабміну вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН), що проходить територією України. Деякі ЗМІ називали Медведчука одним із бенефіціарів "СЗН", але в партії "ОПЗЖ" заявили, що Медведчук і члени його родини не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу. 2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про повернення "СЗН" у власність Української держави.

15 квітня Зеленський за підсумками засідання РНБО заявив про ініціативу з розробки законопроекту щодо олігархів з метою обмеження їхнього впливу на політику й ухвалення законів в Україні. За його словами, "вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку України, на закони, на Верховну Раду допускати більше не можна".

11 травня нардепам Медведчуку і Козаку було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. 14 травня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Медведчук звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на "незаконні дії української влади", зокрема, він звинуватив владу в політичній мотивації його кримінального переслідування.

30 липня Київський апеляційний суд залишив у силі домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука.